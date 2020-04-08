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В уроці "Всеукраїнської школи онлайн" знайшли нову помилку. Відео

3.2т
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На уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн", яку запустили через карантин в Україні, допустили помилку.

Вчителька, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн" допустили помилку

На уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн" допустили помилку

Колаж

Йшлося про Київський університет, який, як вважав Микола І, нібито був повинен поширювати російську культуру.

При цьому на продемонстрованому слайді ім'я імператора було написано правильно. Очевидно, учителька обмовилася.

"Вийшов Микола Шредінгера", – пожартував Telegram-канал "Perepichka News", помітивши помилку.

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.

В уроці "Всеукраїнської школи онлайн" знайшли нову помилку. Відео

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька допустила помилку на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.

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Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
школа Новини для школярів Моя школа цікаво школярам Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
школа видео курйоз карантин
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