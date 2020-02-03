Міністерство освіти рекомендувало вишам України забезпечити дистанційне навчання через спалах коронавірусу 2019-nCoV для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які зараз не перебувають на території України.

Відповідні листи вже надіслано вищим навчальним закладам в Україні, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.

"Наша мета – забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)", – наголосила міністерка Ганна Новосад.

Так, до 10 лютого виші повинні повідомити китайським студентам/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про своє рішення стосовно дистанційного навчання. Передбачається, що іспити іноземці будуть складати, коли ситуація навколо коронавірусу нормалізується.

В Україну не пустять студентів із Китаю: що їм пропонує МОН

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 людини. У Китаї загинула 361 особа, ще одна – на Філіппінах.

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