У закладах вищої освіти і школах України впровадять спеціальний курс лекцій про російську агресію.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. За його словами, УІНП розробляє два цикли лекцій, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Один цикл розробляємо спільно з Героєм України Володимиром Жемчуговим. Він присвячений загалом темі війни – чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія, чому ми захищаємося. Там буде і медійний контент, і методичні рекомендації", – розповів Дробович.

Другий цикл буде стосуватися громадянській освіті. У ньому розповідатиметься, що таке права людини, до чого тут декомунізація, чому для України важливо говорити про спадщину, яку роками затирали.

Інститут нацпам'яті спільно з Міністерством освіти вирішать, подавати лекції в позаурочний час чи в рамках спеціальних класних годин.

В українських школах з'явиться спецкурс про агресію Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що вчителів у Харкові змушували голосувати за перейменування проспекту імені генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

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