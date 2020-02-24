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В українських школах з'явиться спецкурс про агресію Росії

1.3т
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У закладах вищої освіти і школах України впровадять спеціальний курс лекцій про російську агресію.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. За його словами, УІНП розробляє два цикли лекцій, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Один цикл розробляємо спільно з Героєм України Володимиром Жемчуговим. Він присвячений загалом темі війни – чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія, чому ми захищаємося. Там буде і медійний контент, і методичні рекомендації", – розповів Дробович.

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Другий цикл буде стосуватися громадянській освіті. У ньому розповідатиметься, що таке права людини, до чого тут декомунізація, чому для України важливо говорити про спадщину, яку роками затирали.

Інститут нацпам'яті спільно з Міністерством освіти вирішать, подавати лекції в позаурочний час чи в рамках спеціальних класних годин.

В українських школах з'явиться спецкурс про агресію Росії

В українських школах з'явиться спецкурс про агресію Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що вчителів у Харкові змушували голосувати за перейменування проспекту імені генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особи
Володимир Перлів Антон Дробович
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Інститут національної пам'яті Росія - країна-агресор школа університет
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Махно Володимир
Махно Володимир
русского врага нужно знать в лицо! в Украине, россия должна значится как враждебное государство! а русские как убийцы!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из детей маленьких paгуликов делать станут на рабочий кредит
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3
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео спецкурса
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