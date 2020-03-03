Українські школи зможуть розробити власну систему оцінювання і заохочення учня в рамках закону "Про повну загальну середню освіту".

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв'ю "Українській правді.Життя". За її словами, школа може запровадити як 5-бальне чи 100-бальне оцінювання, так і систему малюнків на позначення балів.

"Але до цього також має бути система переведення в бали, які затверджені на державному рівні. Школа має мати чітке, зрозуміле, детальне пояснення того, як ця їхня система переводиться на 12-бальну шкалу", – пояснила Новосад.

В українських школах може зникнути 12-бальна система оцінювання PigUA.info

Наразі у Міністерстві освіти розробляють документ про методи і можливості оцінювання. Результати планують презентувати у вересні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Новосад повідомила, що для вчителів і учнів передбачені санкції за порушення академічної доброчесності.

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