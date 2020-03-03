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В українських школах може зникнути 12-бальна система оцінювання

3.3т
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Українські школи зможуть розробити власну систему оцінювання і заохочення учня в рамках закону "Про повну загальну середню освіту".

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв'ю "Українській правді.Життя". За її словами, школа може запровадити як 5-бальне чи 100-бальне оцінювання, так і систему малюнків на позначення балів.

"Але до цього також має бути система переведення в бали, які затверджені на державному рівні. Школа має мати чітке, зрозуміле, детальне пояснення того, як ця їхня система переводиться на 12-бальну шкалу", – пояснила Новосад.

В українських школах може зникнути 12-бальна система оцінювання

В українських школах може зникнути 12-бальна система оцінювання

PigUA.info

Наразі у Міністерстві освіти розробляють документ про методи і можливості оцінювання. Результати планують презентувати у вересні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Новосад повідомила, що для вчителів і учнів передбачені санкції за порушення академічної доброчесності.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини для школярів школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України школа діти
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
придумают очередную чушь !
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Волков Игорь
Волков Игорь
Всё что угодно, лишь бы не учить. Сделайте нормальную программу обучения, а не - обо всём и не о чём.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лучше двухбалльной для украинцев ничего не придумано. Ответил Чий Крим и всё понятно.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Горелов Сергей, ты можешь ничего не отвечать. И так понятно, что ты идиот.
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