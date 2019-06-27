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У школах і дитсадках України можуть працювати педофіли: юрист вказав на кричущий факт

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Законом України не заборонено людям, які відбули покарання за сексуальне насильство над неповнолітніми, проживати неподалік від шкіл, дитячих садочків і працювати у цих закладах.

Як розповів у програмі "Час: Online" на "5 каналі" юрист-експерт Станіслав Куценко, в українському законодавстві досі чітко не визначено, що таке педофілія та яка відповідальність за цей злочин.

Коли дитина стає жертвою — винуватця можуть довічно ув'язнити за статтею 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вбивство.

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"Смертна кара у нас скасована. Тому це максимальна міра покарання. Я підтримую ідею щодо реєстру педофілів. З одного боку, це ставить тавро на людині, але з іншого боку, якщо буде введена хімічна кастрація і вона пройде через цю процедуру, то в неї є всі шанси не бути в цьому списку. Так винуватець зможе повернутись до нормального життя", — розповів Куценко.

На думку юриста, це не перша норма Кримінального кодексу, яку варто вдосконалити.

"Немає у законодавстві чітко прописаного: педофілія, відповідальність за неї. Є просто "злочини, вчинені проти малолітніх, неповнолітніх осіб", — пояснив експерт.

Педофілія

Педофілія

Цензор.НЕТ

За статистикою, в Україні у зоні ризику перебуває кожна п'ята дитина.

Куценко зазначив, збільшення випадків насильства пов'язане з утечами дітей із дому. Це трапляється здебільшого у весняно-осінній період, коли діти опиняються без догляду на вулиці. Таким чином, вони потрапляють у поле зору педофілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня в Україні зроблено перший крок до введення хімічної кастрації педофілів. Відповідну петицію на сайті Верховної Ради підтримали понад 25 тисяч необхідних голосів.

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Місце
Україна
Теги
педофiлидітикримінал
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