В Україні з'явиться омбудсмен з питань освіти

В Україні з'явиться освітній омбудсмен. Наразі розглядаються претенденти на посаду, а на початку липня вже стане відомий переможець.

Про це пише Всеосвіта. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила під час конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження", що посада передбачена у Законі України "Про освіту".

"У розрізі децентралізації маємо ситуацію, що засновниками, зокрема, шкіл і дошкільних закладів виступають органи місцевого самоврядування. Дуже часто вони по-різному сприймають державну політику і втілюють її на місцях. Необхідно, щоб для дітей, незалежно від того, де вони проживають, було забезпечено доступ до якісної освіти", – наголосила головна педагогиня країни.

Омбудсмен буде захищати права всіх учасників освітнього процесу. Він повинен бути ознайомлений з проблемами і труднощами, які у них виникають, та допомагати їх вирішувати.

На думку Гриневич, цю посаду повинна зайняти людина, яка добре розуміє, як функціонує освітня реформа

"Ця особа повинна вміти спілкуватися з людьми. Треба вислухати заявників, знати, яким чином зарадити їхній проблемі. А ще – як співдіяти зі службою якості освіти, Міністерством освіти, органами місцевого самоврядування. Тому це висока планка," – додала головна освітянка.

Згідно із законом, Гриневич може призначити на цю посаду людину, яку вона вважає за потрібне. Проте в міністерстві вирішили провести конкурсний відбір. Наразі розглядаються претенденти, які виявили бажання спробувати свої сили. На початку липня вже стане відомий переможець. Опісля відбудеться відповідна спецперевірка, за постановою Кабінету міністрів.

"Перший український освітній омбудсмен може приступити до роботи вже у другій половині липня 2019 року", – розповіла очільниця відомства.

Омбудсмен EconomistUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти та науки Лілія Гриневич пояснила, що адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають мають право вирішувати, в якому одязі діти ходитимуть до школи.

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