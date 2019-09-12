В Україні зросла популярність дистанційної освіти

Українські школярі почали частіше обирати заклади з дистанційною формою навчання, через що "Центр освіти "Оптіма" збільшив кількість своїх представництв у регіонах.

Нині, крім столиці, "Оптіма" має філії у Чернігові, Ужгороді, Львові, Харкові, Івано-Франківську, Мукачеві, Тернополі, Хмельницькому. З нагоди Дня знань там відбулися веселі святкові дійства за участі дітей, батьків та вчителів.

Керівники та ідеологи закладу зазначили, що вирішили розширити "свою родину" через інтерес, що зростає, до такої форми навчання – якщо чотири роки тому учнів було не більше двох десятків, то нині їх вже близько двох тисяч.

Учні "Центру освіти "Оптіма" навчаються за програмою державного зразка. Щоправда, форма подачі сучасніша – тематичні відео- та аудіоматеріали, презентації, багато інтерактивних ігор та детальних ЗD-моделей. Над розробкою унікальних уроків щороку працює понад 80 фахівців різного профілю. Після закінчення школи "оптимісти" отримують документи державного зразка: після 9 класу – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, після 11-го – документ, що засвідчує повну середню освіту. З ними вони можуть вступати в будь-який ВНЗ як в Україні, так і за її межами.

Для навчання у дистанційній школі достатньо мати комп'ютер із доступом до інтернету. Після зарахування до "Центру освіти "Оптіма" кожен учень отримує "ключ" до власного кабінету з переліком предметів, які йому необхідно вивчити за цей рік. Після кожного уроку "оптиміст" виконує тестове завдання та отримує оцінку від вчителя. З них і виводиться тематична, а потім річна оцінка, що виставляється в табель. При виникненні питань учень може звернутися до викладача того чи іншого предмету онлайн.

Оскільки часу на навчання учень витрачається значно менше, то, відповідно, більше його з’являється для спілкування з друзями та рідними. Відвідуючи гуртки та спортивні секції, він знаходить таке коло спілкування, яке цілком відповідає його інтересам. Тож таке страшне явище як "булінг" зникає саме собою. А для тих, хто все ж хоче спілкуватися з однокласниками не тільки онлайн, "Центр освіти "Оптіма" кілька разів на рік влаштовує екскурсії, тематичні свята та інші спільні заходи для "оптимістів" з усієї України.

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