В Україні знімуть фільм за Стівеном Кінгом: студент отримав право за 1 долар

Український студент Валентин Лавренюк викупив право на екранізацію оповідання "Велотренажер" 2008 року Стівена Кінга за 1 долар.

Договір з письменником 19-річний хлопець підписав завдяки програмі Dollar Baby, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Yabl.

Слід зазначити, що в рамках програми щороку укладається від 5 до 10 контрактів зі школярами та студентами-кінематографістами. За весь час існування проєкту студенти встигли екранізувати 19 коротких оповідань Стівена Кінга.

"Ці історії не підлягають продажу для зйомки фільмів. Але вони доступні для студентів, які хочуть спробувати свої сили у адаптації історій Стівена Кінга", – наголосив письменник.

Дебютну короткометражку Лавренюк представить в кінці 2020 року. За умовами, короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на телебаченні. Випуск стрічки в широкий прокат буде можливий тільки з особистого дозволу Стівена Кінга.

Твір "Велотренажер" – розповідь про художника Річарда Сіфкіца, який намагається схуднути і їздить на тренажері в підвалі свого будинку в Нью-Йорку. Чим більше Сіфкіц худне, тим частіше його переслідують дивні ілюзії.

Валентин Лавренюк і Стівен Кінг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа через серіал "Чорнобиль" від НВО.

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