В Україні значно подорожчає вища освіта

В українських вишах у 2020 році значно зросте вартість на контрактній формі навчання.

Про це 25 лютого на зустрічі з педагогами УжНУ повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний, передає Uzhgorod.net.

В уряді вважають, що вартість контракту повинна покривати вартість навчання бюджетників, яку сплачує держава, тому МОН має намір поступово зрівнювати вартість навчання.

В українських вишах подорожчає освіта

Згідно з проєктом постанови "Про деякі питання введення індикативної собівартості", який поки ще не затверджено, підвищення відбуватиметься в кілька етапів.

У 2020 році вартість контракту повинна становити не менше 60% від середньої вартості підготовки одного студента-бюджетника без урахування стипендії. У 2021 році – не менше 70%, і у 2022-му – не менше 80%.

Подорожчання стосуватиметься близько трьох десятків популярних спеціальностей, серед яких: економіка, соціологія, журналістика, менеджмент, право, медицина, міжнародні відносини, філологія та інші.

Зараз держбюджет виділяє на навчання одного бюджетника 44 тис. гривень, відповідно, мінімальна ціна контракту з 2020 року складе приблизно 26,4 тис. гривень на рік. Для порівняння, у 2019 році в київських вишах вступити на ту саму соціологію чи менеджмент можна було за 18 тис. на рік, на міжнародні відносини – за 23 тис., а піти вчиться на журналіста можна було за 25 тис. гривень.

Студенти

А ось у регіонах України ціни значно нижчі, там на контракт можна вступити і за 10-15 тис. гривень. Відповідно, вартість навчання там зросте відразу у 2-2,5 рази.

"Ми очікуємо збільшення надходжень до університету за рахунок контрактних коштів. Це збільшить і оплату праці. Якщо порахувати навчання у репетитора і навчання в університеті, то репетитор вже бере більше, ніж університет", – заявив Стадний.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти запланувало надати право абітурієнтам на першочергове зарахування до художніх вишів на бюджет, які погодяться відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

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