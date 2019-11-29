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В Україні змінять фінансування для частини вишів: кого торкнеться

4.7т
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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував змінити систему фінансування вишів, які готують фахівців у сфері кіноіндустрії.

Як розповів очільник відомства під час пресконференції, МКМС вже направило на адресу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого запит щодо стратегії роботи вишу, планів навчання, пише Укрінформ.

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За його словами, також планується зустріч із керівництвом вишу.

“Ми хочемо змінити систему фінансування вишів, бо тоді з'явиться відповідальність. Адже держава робить держзамовлення і має розуміти, що вона отримає навзаєм. Тому ми таку роботу вже почали”, – розповів Бородянський.

В Україні змінять фінансування для частини вишів

В Україні змінять фінансування для частини вишів

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці оцінили повернення російської мови у виші.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
кіно освіта Міністерство культури
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