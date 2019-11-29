В Україні змінять фінансування для частини вишів: кого торкнеться

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував змінити систему фінансування вишів, які готують фахівців у сфері кіноіндустрії.

Як розповів очільник відомства під час пресконференції, МКМС вже направило на адресу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого запит щодо стратегії роботи вишу, планів навчання, пише Укрінформ.

За його словами, також планується зустріч із керівництвом вишу.

“Ми хочемо змінити систему фінансування вишів, бо тоді з'явиться відповідальність. Адже держава робить держзамовлення і має розуміти, що вона отримає навзаєм. Тому ми таку роботу вже почали”, – розповів Бородянський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці оцінили повернення російської мови у виші.

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