В Україні запустять програму обміну для школярів: перші подробиці

У 2020 році для школярів впровадять програми обміну, які дадуть змогу безкоштовно подорожувати містами України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час представлення проєкту Держбюджету на 2020 рік. За його словами, можливість відвідати різні куточки України покращить мобільність молоді.

"У нас є молоді люди, які за все життя нікуди не їдуть. Дитина з Сумщини повинна побачити Закарпаття і Одесу. У 2020 році будемо стимулювати мобільність дітей. В різні куточки України поїдуть сто тисяч дітей, це будуть програми обміну", – розповів Гончарук.

Деталі програми повідомлять згодом. На думку очільника уряду, це позитивно вплине і на мобільність батьків.

Також Гончарук наголосив на тому, що безліч дітей отримують погану якість освіти в малокомплектних школах.

"Ми крадемо в них освіту, і вони не зможуть бути конкурентоспроможними. Ми будемо оптимізовувати мережу шкіл, щоб було достатньо ресурсів для кращого освоєння матеріалів", – додав прем'єр-міністр.

З 2020 року школярі зможуть безкоштовно подорожувати Україною Голос Карпат

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах.

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