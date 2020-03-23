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В Україні запустили серіал для вчителів про онлайн-сервіси

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Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".

Перша серія вже доступна за посиланням, проте для перегляду необхідно авторизуватися в системі. У кінці навчання кожен зможе отримати сертифікат, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути вступне відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні запустили серіал для вчителів про онлайн-сервіси

В Україні запустили серіал для вчителів про онлайн-сервіси

KazanFirst

"Йтиметься про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber та інші", – зазначили в описі.

Складається серіал з 6-ти серій по 8-26 хвилин. Його створили за 72 години. Він допоможе краще комунікувати з учнями, ставити оцінки онлайн, створювати відеоконференції, контрольні роботи та навіть віртуальну вчительську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запустили можливість вивчати англійську мову онлайн для цілого класу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
навчання Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
серіал освіта викладач
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