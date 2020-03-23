Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".
Перша серія вже доступна за посиланням, проте для перегляду необхідно авторизуватися в системі. У кінці навчання кожен зможе отримати сертифікат, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути вступне відео, доскрольте до кінця сторінки).
В Україні запустили серіал для вчителів про онлайн-сервіси
KazanFirst
"Йтиметься про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber та інші", – зазначили в описі.
Складається серіал з 6-ти серій по 8-26 хвилин. Його створили за 72 години. Він допоможе краще комунікувати з учнями, ставити оцінки онлайн, створювати відеоконференції, контрольні роботи та навіть віртуальну вчительську.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запустили можливість вивчати англійську мову онлайн для цілого класу.
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