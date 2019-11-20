В Україні запропонували змінити ЗНО

Освітній експерт Сергій Дятленко запропонував змінити завдання на ЗНО для випускників НУШ, тому що зараз тестування вимагає більше знань, ніж творчості та вміння застосувати ці знання.

Про це розповів освітянин на своїй сторінці у Facebook. За його словами, таке рішення буде досить ризиковане, складне і дорого обійдеться. Але без цього не вдасться подолати культ дат, формул, правил і переказів пунктів параграфа на уроці, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Тут би нам допомогти батькам (і школам, і вчителям) поставити, так би мовити, маячки, на які потрібно орієнтуватися. Тоді й репетиторство втратить свою роль, а школа зросте в авторитеті. Ще й не просто школа, а хороша (креативна, обладнана й насичена). І приклади завдань PISA, результати якого всі так чекають на початку грудня, нам в допомогу", – наголосив Дятленко.

На думку експерта, чим швидше це вдасться подолати, тим успішніше йтиме освітня реформа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!