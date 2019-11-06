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В Україні запропонували замінити шкільні олімпіади на університетські

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Освітній експерт Сергій Дятленко запропонував впровадити олімпіади в університетах, замість шкіл.

Таким чином педагог на своїй сторінці у Facebook відреагував на пропозицію колишнього директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука скасувати шкільні олімпіади.

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"Я підтримую пропозицію про проведення олімпіад університетами. Навіть знаю окремі паростки такої практики. Варто всіляко сприяти і розвивати спроможність університетів у цьому питанні. А не спекатися, бо хтось міг би зробити", – наголосив Дятленко.

Проводити олімпіади у вишах запропонував і Лікарчук. На його думку, такі заходи мають організовувати університети за власні кошти. Адже на проведення олімпіад з місцевого бюджету виділяють чималі суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували скасувати шкільні олімпіади. Проте освітній експерт Сергій Дятленко навів аргументи, чому олімпіади важливі.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Теги
школа університет
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Слушайте новаторы хреновы, прекратите издеваться над детьми как над подопытными кроликами! У меня есть с чем сравнивать. Внучки учаться в Украине, а внуки в США(они там живут). Девочки в первом классе, но уже загружены домашкой по самые уши! Внуки до 4 класса вообще не знают, что такое домашнее задание. У внуков в так называемых олимпиадах участвуют все ученики в классе. Для этого проводится углубленное тестирование 2 раза в год. Потом родителям сообщают, что ваш ребенок показал высокие знания и мы ему усложним программу обучения. Остальным ничего не сообщают. И никто ни родители ни ученики не получают никаких отрицательных эмоций. Родители могут отказаться от усложненной программы. Какие олимпиады для 5-6 класса можно проводить в университетах? Кто это будет оплачивать? Как проводить отбор учеников на эти олимпиады? Зачем это нужно университетам, если конкурс у них там всегда высокий? С детьми в Киеве понятно, университет под боком. А дети из сельской местности? Вообщем как задолбал бред этих новаторов! Отстаньте от детей! Дайте им насладиться своим детством!
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