В Україні запропонували замінити шкільні олімпіади на університетські

Освітній експерт Сергій Дятленко запропонував впровадити олімпіади в університетах, замість шкіл.

Таким чином педагог на своїй сторінці у Facebook відреагував на пропозицію колишнього директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука скасувати шкільні олімпіади.

"Я підтримую пропозицію про проведення олімпіад університетами. Навіть знаю окремі паростки такої практики. Варто всіляко сприяти і розвивати спроможність університетів у цьому питанні. А не спекатися, бо хтось міг би зробити", – наголосив Дятленко.

Проводити олімпіади у вишах запропонував і Лікарчук. На його думку, такі заходи мають організовувати університети за власні кошти. Адже на проведення олімпіад з місцевого бюджету виділяють чималі суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували скасувати шкільні олімпіади. Проте освітній експерт Сергій Дятленко навів аргументи, чому олімпіади важливі.

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