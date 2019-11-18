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Ольга Веркалець
Ольга Веркалець

В Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО

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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував додати до програми ЗНО медіаграмотність.

Як розповів посадовець, ініціативу ще не обговорювали з Міністерством освіти. Проте, на його думку, кожен громадянин повинен орієнтуватися в інформаційному просторі, пише OBOZREVATEL з посиланням на Укрінформ.

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"Я вважаю, що частиною ЗНО або такого тесту, який є фінальним у школі, повинне бути розуміння людиною, як залишатися убезпеченим в інформаційному просторі. Тому ЗНО – дуже потужний інструмент у цьому випадку. Але його треба обережно використовувати, і ми це теж розуміємо", – пояснив Бородянський.

За його словами, впровадження медіаграмотності в програму ЗНО – лише ідея. Але це було б корисним для школярів нововведенням.

В Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО

В Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗНО для вчителів обурило учасників тестування.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини для школярів школа
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
школа ЗНО Міністерство освіти України
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