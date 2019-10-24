В Україні запропонували скасувати шкільні олімпіади: розгорілась дискусія

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук запропонував скасувати шкільні олімпіади, бо це марна трата грошей.

Як розповів освітянин на Facebook-сторінці, такі заходи менш за все потрібні учням. Деякі школярі вимушені брати участь у трьох чи навіть шести олімпіадах.

"Найбільше олімпіади потрібні тим, хто їх організовує та проводить. Також вони потрібні місцевим освітнім начальникам, вчителям і директорам шкіл – для рейтингу. Бо першим, якщо такі рейтинги не будувати, то нічим буде займатися, а другим – потрібно доводити тим же начальникам, що вони щось роблять", – розповів Лікарчук.

На думку Лікарчука, такі заходи мають проводити університети за власні кошти. Адже на проведення олімпіад з місцевого бюджету виділяють чималі суми.

Користувачі соцмережі підтримали позицію освітянина і наголосили на тому, що олімпіади забирають багато сил, нервів, здоров'я в учнів і вчителів. Проте знайшлись батьки, які розповіли, що їхні діти з радістю беруть участь в таких змаганнях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лікарчук заявив, що сертифікація вчителів не приносить ніякої користі.

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