В Україні заборонили залишати учнів на другий рік без згоди батьків

В Україні залишити учнів 1-8-х класів на другий рік навчання можна буде тільки за згодою батьків чи законних представників дитини.

Про це йдеться в порядку переведення учнів до наступного класу, який затверджений наказом МОН №621 від 8 травня, передає "Нова українська школа".

Зазначається, що тепер педагогічна рада навчального закладу і хтось один з батьків ухвалюють рішення про повторне навчання.

"Учнів 1-х або 2-х класів зможуть залишити на другий рік лише після звернення батьків до школи. А учнів 3-8-х класів – якщо за результатами річного оцінювання вони здобули початковий рівень (1-3 бали) у вивченні одного з таких предметів: української мови, математики, алгебри або геометрії. У класах з навчанням мовами корінних народів і національних меншин цей перелік доповнюється мовою навчання", – йдеться в повідомленні.

В одному й тому самому класі початкової або базової школи залишати на другий рік зможуть тільки один раз.

Переглянути наказ можна на сайті Мінюсту.

Школярі Експрес

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, за результатами опитування, дев’ять з десяти батьків сплачують підозрілі внески в українських школах.

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