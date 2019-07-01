В Україні ввели меморандум для вчителів, батьків та школярів

Школи в Україні зможуть використовувати меморандум про співпрацю між вчителями, батьками учнів та самими учнями. Про це йдеться на сайті МОН.

“Це рамковий документ, який описує правила взаємодії у школі. Водночас важливо розуміти, що приймати його можна тільки після обговорення у шкільній спільноті, погодження щодо основних правил взаємодії. Ключ до побудови педагогіки партнерства - досягнення спільних домовленостей на основі принципів, задекларованих в Концепції НУШ та Законі “Про освіту”, - пояснила Міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич.

ГО “Смарт Освіта”, яка розробила меморандум спільно з МОН, пропонує школам затвердити документ на спільних зборах і потім використовувати в щоденній роботі. “Він допоможе спростити комунікацію між учасниками освітнього процесу та ухвалення рішень”, - зазначається на сторінці ГО “Смарт Освіта” у Facebook.

За потреби кожна школа зможе додати в меморандум свої пункти, наприклад, спільно узгоджені правила, структура документу це дозволяє. Лише принципи, на яких грунтуються домовленості меморандуму і які є визначальними для шкільної реформи, залишаються без змін.

Меморандум було створено спільно з батьками, учнями та викладачами в шести пілотних школах в Києві, Чернігові, Харкові, Краматорську, Тернополі та Миколаєві. Окремо діти, батьки та вчителі визначали проблеми школи. Потім на спільних зустрічах разом визначали, як можна вирішити ці питання і які форми взаємодії будуть ефективними. За результатами сесій ГО “Смарт Освіта” підготувала проект документу та провела експертне і громадське обговорювання.

“Проект відбувся за за підтримки програми “Долучайся” Пакт, USAID”, - зазначається також на сайті Міністерства освіти та науки.

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