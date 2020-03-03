В Україні встановили мінімальну ціну навчання у вишах: яких спеціальностей торкнеться

Міністерство освіти з 1 вересня 2020 року запровадить мінімальну ціну контрактного навчання для 38 зі 121 спеціальності.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Так, контрактне навчання коштуватиме не менш як 60% вартості, яку сплачує за бюджетні місця держава, у 2021 року – 70% та в 2022 році – 80%, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу МОН.

Слід зазначити, що зміни не торкнуться студентів, які вже навчаються. Вартість навчання буде залежати від доходів людей в регіоні. Якщо ціна буде вища, ніж три середні офіційні заробітні плати у області, університети зможуть не підвищувати її.

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"Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис грн. Університети просто компенсують нестачу коштів на студентів-контрактників за рахунок студентів-бюджетників" ,– зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Мінімальна вартість навчання встановлюється лише для спеціальностей, які є найбільш популярними серед контрактників. Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Тобто зміни не торкнуться інженерних, технологічних, гуманітарних, природничих, аграрних та педагогічних наук.

"Індикативна собівартість по-різному вплине на ціни в різних закладах та регіонах. Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей", – додав заступник міністерки освіти Єгор Стадний.

Міністерство освіти і науки з 1 вересня 2020 року запровадить мінімальну ціну контрактного навчання Глухів.INFO

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитсадки України зможуть наймати на роботу не лише педагогічних працівників. Також стане простіше відкривати приватні дитсадки та забезпечувати дітей якісним харчуванням.

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