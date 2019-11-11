В Україні визначили кращих науковців та університети: список

В Україні втретє в рамках церемонії нагородження "Web of Science Award" кращі вчені та наукові установи отримали нагороди.
Премія запроваджена Міністерством освіти, яка покликана відзначити вклад українських вчених у світову науку, пише OBOZREVATEL з посиланням на 24 канал.
"Вибір переможців базувався на рівні цитованості в наукометричній базі даних"Web of Science Award", – йдеться в повідомленні.
Найкращим рецензентом став вчений Черкаського Національного університет імені Богдана Хмельницького Борис Мінаєв.
У номінації "Високоцитовані автори" переможцями стали Ігор Бондаренко (Дніпровська медична академія), Ярослав Шпарик (Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр) та Олександр Пархоменко (Інститут кардіології імені академіка Миколи Стражеска).
Лідер науки України 2019. Web of Science Award
24 канал
Лідером з кількості цитованих документів виявилася Обсерваторія Національної академії наук, а лідером з міжнародної співпраці – Інститут зоології України.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" визнано лідером впливу наукових публікацій з гуманітарних наук.
Також визначено лідерів впливу наукових публікацій з прикладних дисциплін. Це такі університети як:
Дніпропетровська медична академія;
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова;
Львівська політехніка;
Інститут молекулярної біології і генетики (Національна академія наук);
Інститут радіофізики та електроніки імені Усикова (Національна академія наук);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Харківський фізико-технологічний інститут;
Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Підстригача (Національна академія наук);
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Інститут ботаніки імені Миколи Холодного.
В Україні визначили найкращих науковців та університети
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у топ-350 університетів Східної Європи увійшли виші України.
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