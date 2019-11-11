В Україні визначили кращих науковців та університети: список

В Україні втретє в рамках церемонії нагородження "Web of Science Award" кращі вчені та наукові установи отримали нагороди.

Премія запроваджена Міністерством освіти, яка покликана відзначити вклад українських вчених у світову науку, пише OBOZREVATEL з посиланням на 24 канал.

"Вибір переможців базувався на рівні цитованості в наукометричній базі даних"Web of Science Award", – йдеться в повідомленні.

Новини У херсонському університеті навчатимуть заробляти на криптовалютах

Найкращим рецензентом став вчений Черкаського Національного університет імені Богдана Хмельницького Борис Мінаєв.

У номінації "Високоцитовані автори" переможцями стали Ігор Бондаренко (Дніпровська медична академія), Ярослав Шпарик (Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр) та Олександр Пархоменко (Інститут кардіології імені академіка Миколи Стражеска).

Лідер науки України 2019. Web of Science Award 24 канал

Лідером з кількості цитованих документів виявилася Обсерваторія Національної академії наук, а лідером з міжнародної співпраці – Інститут зоології України.

Новини Університети України потрапили до рейтингу найкращих у світі

Національний університет "Києво-Могилянська академія" визнано лідером впливу наукових публікацій з гуманітарних наук.

Також визначено лідерів впливу наукових публікацій з прикладних дисциплін. Це такі університети як:

Дніпропетровська медична академія;

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова;

Львівська політехніка;

Інститут молекулярної біології і генетики (Національна академія наук);

Інститут радіофізики та електроніки імені Усикова (Національна академія наук);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Харківський фізико-технологічний інститут;

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Підстригача (Національна академія наук);

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Інститут ботаніки імені Миколи Холодного.

В Україні визначили найкращих науковців та університети 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у топ-350 університетів Східної Європи увійшли виші України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал