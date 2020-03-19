Міністерство освіти вирішило перевидавати лише один підручник для 7-го класу з кожного із 36 навчальних предметів.

Про це у своєму блозі на LB.ua розповів виконавчий директор Громадської спілки "Національна освітня асоціація" Дмитро Гамаш. Він зазначив, що авторів шкільних підручників про повторне видання навчальної літератури повідомили 3 березня, в передостанній день каденції ексміністерки освіти Ганни Новосад.

"Цей список навчальної літератури для друку чиновники МОН сформували на власний розсуд. Довго не мудрували – вибрали ті підручники, які 2015 року були видані з найбільшим накладом. Це – непрозоре рішення. Жоден законодавчий акт не дає чиновникові права на власний розсуд визначати, яким підручником мають користуватися учні", – наголосив Гамаш.

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За його словами, останні роки вчителі вибирали літературу для навчання в школі. Проте в цьому випадку свобода педагога обмежена. На думку Гамаша, щороку давати учням підручник іншого автора суперечить принципам педагогіки.

"Я закликаю нове керівництво МОН переглянути рішення щодо передруку окремих підручників для 7 класу та забезпечити учителям безпосередній вибір з усіх проєктів навчальної літератури, які наразі використовуються в освітньому процесі", – додав Гамаш.

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила про тиск на вчителів, які повинні обирати підручники для третьокласників.

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