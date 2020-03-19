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В Україні виник гучний скандал через шкільні підручники

1.8т
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Міністерство освіти вирішило перевидавати лише один підручник для 7-го класу з кожного із 36 навчальних предметів.

Про це у своєму блозі на LB.ua розповів виконавчий директор Громадської спілки "Національна освітня асоціація" Дмитро Гамаш. Він зазначив, що авторів шкільних підручників про повторне видання навчальної літератури повідомили 3 березня, в передостанній день каденції ексміністерки освіти Ганни Новосад.

"Цей список навчальної літератури для друку чиновники МОН сформували на власний розсуд. Довго не мудрували – вибрали ті підручники, які 2015 року були видані з найбільшим накладом. Це – непрозоре рішення. Жоден законодавчий акт не дає чиновникові права на власний розсуд визначати, яким підручником мають користуватися учні", – наголосив Гамаш.

В Україні виник гучний скандал через шкільні підручники

В Україні виник гучний скандал через шкільні підручники

Твоє Місто

За його словами, останні роки вчителі вибирали літературу для навчання в школі. Проте в цьому випадку свобода педагога обмежена. На думку Гамаша, щороку давати учням підручник іншого автора суперечить принципам педагогіки.

"Я закликаю нове керівництво МОН переглянути рішення щодо передруку окремих підручників для 7 класу та забезпечити учителям безпосередній вибір з усіх проєктів навчальної літератури, які наразі використовуються в освітньому процесі", – додав Гамаш.

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Перелік підручників для 7 класу, що повторно видаватимуть в 2020 році

Скріншот листа МОН від 03.03.2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила про тиск на вчителів, які повинні обирати підручники для третьокласників.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановный украинец, русская культура - это Рахманинов, Пушкин, Ломоносов, Вернадский, Рерих, Карамзин, Брюллов, Шаляпин, Чехов, Гагарин, Аксаков, Лермонтов, Пирогов, Циолковский, Коровин, Стравинский, Петр Великий, Маяковский, Левитан, Курчатов, Жуковский, Чайковский, Менделеев, Третьяк, Бородин, Гоголь, Грибоедов, Яблочков, Мусоргский, Екатерина Великая, Анна Павлова, Петров-Водкин, Тургенев, Малевич, Толстой, Плисецкая, Салтыков-Щедрин, Кандинский, Римский-Корсаков, Островский, Глинка, Шостакович, Леонов, Суворов, Иван Грозный, Крузенштерн, Врангель, Никитин, Достоевский, Латынина, Нахимов, Лесицкий, Ушаков, Ермолов, Скобелев, Репин, Васнецов, Шишкин, Михалков, Крамской, Бородин, Рублев, Саврасов, Королев, Куинджи, Глазунов, Суриков, Врубель, Боратынский, Кустодиев, Скрябин, Высоцкий, Балакирев, Кюи, Ростропович, Цой, Окуджава, Вишневская, Лемешев, Образцова, Алябьев, Орлова, Прокофьев, Булгаков, Хворостовский, Танеев, Русланова, Набоков, Тарковский, Яшин, Шукшин...... я устал писать, монжно еще перечислить сотню выдающихся русских... а теперь ты перечисли выдающихся украинцев, плз... посмеемся вместе
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Моя Школа