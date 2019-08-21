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В Україні відбудеться ЗНО для вчителів: що потрібно знати

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В Україні 31 жовтня 2019 року відбудеться незалежне тестування професійних компетентностей вчителів, які є учасниками експерименту з сертифікації педагогічних працівників.

Програма, а також характеристики тесту вже затверджені. У день тестування учасникам запропонують100 завдань, які треба виконати за 180 хвилин, пише Український центр оцінювання якості освіти.

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"Завдання будуть спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників з питань планування та організації освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища", – йдеться в повідомленні.

В електронних кабінетах учасників сертифікації є інформація про зміст тесту та про особливості його складання, з якою УЦОЯО рекомендує ознайомитись, щоб отримати високі результати..

Зазначається, що зовнішнє оцінювання вчителів є одним з обов'язкових елементів сертифікації педагогічних працівників.

Сертифікація вчителів

Сертифікація вчителів

Житомир - 20 хвилин

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, в яких регіонах України випускники найкраще здали ЗНО.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта школа
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