В Україні "вдосконалили" вищу освіту: що чекає на виші

Ухвалений Верховною Радою закон про вдосконалення вищої освіти скасує дипломи єдиного зразка і позбавить преференцій виші зі статусом національних.

Подробиці нововведення розкрила в ефірі ObozTV депутатка Верховної Ради від "Слуги народу", представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"У нас із Радянського Союзу залишилася сакралізація дипломів державного зразка... Яким чином скасування дипломів державного зразка вплине на цю ситуацію?.. Це продовження принципу автономії закладів вищої освіти. Кожен заклад має нести відповідальність за якість наданих освітніх послуг. Тому диплом може видаватися тільки в тому випадку, коли освітня програма акредитована в передбачених законом органах", – розповіла "слуга народу".

"Якщо є акредитація, то тоді ви отримуєте диплом. Його форма затверджується вченою радою цього закладу вищої освіти. Ви отримаєте диплом, але він буде мати ту форму, яка встановлена не на державному рівні, а закладом вищої освіти", – додала вона.

За словами нардепки, нововведення буде "стимулювати заклади вищої освіти робити якісні освітні програми, отримувати акредитації та видавати свої власні дипломи, де буде обов'язково вказано орган, який провів акредитацію".

Гришина також пояснила ситуацію зі статусом "національний" для вищих навчальних закладів.

"У нас дуже багато закладів вищої освіти. На жаль, у них сьогодні знецінений цей статус, оскільки з самого початку його видавали найбільш потужним і якісним закладам. А на сьогодні понад 150 вишів мають статус національних, це нівелює їхній статус. Ми залишаємо в законі почесний статус національного у всіх вишах, які його мають, але преференцій, які надавав цей статус, вже не буде", – заявила депутатка.

"Ми замість цього запроваджуємо нове поняття дослідницького університету. Це ті університети, які хочуть займатися крім навчального процесу ще й науковими дослідженнями, розвитком науки і техніки. Вони будуть отримувати такі преференції як збільшення бюджетування на розвиток науки", – зазначила вона.

Гришина повідомила, що передбачені в законі новації можна буде запровадити тільки в 2021 році, а в 2020-му буде підготовка до введення даних норм.

"Ми віримо, що впровадження цих норм у сфері вищої освіти буде сприяти її модернізації, що вона буде відповідати європейським стандартам", – заявила нардеп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня монобільшість Верховної Ради України підтримала в цілому законопроект №2299 про вдосконалення вищої освіти.

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