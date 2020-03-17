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В Україні вчителів примусово відправили у відпустку на час карантину

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В Україні керівники закладів освіти та місцева влада змусили вчителів написати заяви про відпустку за власний рахунок під час карантину.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на Facebook-сторінці. За його словами, педагоги не подають офіційні звернення, тому що бояться помсти з боку місцевих чиновників, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

В Україні вчителів змусили писати заяви про відпустку під час карантину

В Україні вчителів змусили писати заяви про відпустку під час карантину

Дзеркало тижня

"Наприклад, можна тимчасово обмежити кількість працівників закладу освіти, які можуть одночасно взяти відпустку за власний рахунок. Кількість таких працівників встановити у певній пропорції до загальної кількості працівників закладу освіти, скажімо – 1:20", – пояснив Горбачов.

На думку омбудсмена, такі заходи допоможуть унеможливити спекуляції з відпустками під час карантину. Проте він додав, що це ще не остаточне вирішення проблеми, тому що під час обговорень можуть з'явитися нові пропозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі учням і вчителям почали читати лекції про коронавірус.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
карантин відпустка викладач школа
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