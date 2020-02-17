В Україні вчителі початкової школи поскаржилися, що їм не виплачують обіцяну 20-відсоткову надбавку до зарплати за успішне проходження сертифікації.

Виплати повинні були надходити з 1 січня 2020 року. Пілотну сертифікацію в 2019 році успішно пройшли 705 педагогів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Експрес.

"Йдеться приблизно про тисячу гривень – для нас це суттєво. Я запитала про причини недорахування у бухгалтерії, пояснення було таким: ці гроші не були закладені в бюджет. Знаю, що по районах колегам виплатили, а у Луцьку – ні. Обіцяють, що в лютому ситуація зміниться", – розповіла Юлія Туришин, учителька початкових класів НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – технологічний ліцей", що в Луцьку.

Доплати також не отримали вчителі у Вінниці, Одесі, Кам'янському районі Черкаської області та інших містах.

"До мене надійшло щонайменше 11 звернень з приводу невиплати гарантованих 20%. Навіть у столиці посилаються на те, що їм "не вистачає" якихось додаткових роз’яснень від МОН, хоча є листи МОН від 19 та 28 грудня 2019 року, які чітко визначають, що виплата доплати – пряма норма Закону "Про освіту", – наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

В Україні вчителі поскаржилися на невиплату обіцяних надбавок Терноград

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в рамках сертифікації вчителі можуть пройти "пробне ЗНО".

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