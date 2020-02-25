Міністерство освіти допоможе вберегти від тиску директорів і профільних департаментів на вчителів, які повинні відбирати підручники для третьокласників, що друкуватимуться за державний кошт.

Про проблему заявила міністерка Ганна Новосад. За її словами, у 2020 році МОН спільно з Інститутом модернізації освіти та освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим будуть боротися з цим явищем, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.

"Попередні роки, коли МОН тільки впровадило систему відбору підручників учителями, з’являлись непоодинокі сигнали, що на вчителів тиснуть директори та управління освіти. Цьогоріч діятиме "гаряча лінія", яка супроводжує конкурсний відбір підручників", – пояснила Новосад.

Слід зазначити, якщо до офісу надходитимуть дзвінки, то заявка від школи буде піддана сумніву. Процес відбору вчителями підручників відбуватиметься за таким алгоритмом:

ознайомлення з підручниками, обговорення на методоб’єднаннях;

затвердження рішення вчителів педагогічною радою закладу;

заповнення школою форми щодо результатів відбору підручників у ДІСО (Державна інформаційна система освіти), яка автоматично надсилає інформацію ІМЗО та МОН.

У разі здійснення тиску учителі зможуть повідомити про це на спеціальну "гарячу лінію", що працюватиме за номером (044) 248-17-50.

В Україні вчителі обиратимуть підручники для третьокласників: Новосад заявила про тиски

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вчителі поскаржилися на невиплату обіцяних надбавок.

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