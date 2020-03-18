В Україні заклади професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти порушили правила карантину, який спрямований уникнути поширення коронавірусу.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на Facebook-сторінці. Так, він отримав звернення від педагогів та батьків щодо порушення правил карантину, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Нам повідомляють про те, що учнів та студентів під час карантину відправляють на практику, проводять масові заходи тощо", – відзначив омбудсмен.

В Україні університети та училища порушили карантин Mynizhyn.com

Горбачов наголосив, що порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 17 тисяч до 34 тисяч грн), на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч н. м. д. (від 34 тисяч до 170 тисяч грн).

Нагадаємо, карантин у закладах освіти запровадили з 12 березня до 3 квітня 2020 року, заборонені масові заходи, в яких бере участь понад 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вчителів примусово відправили у відпустку на час карантину.

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