В Україні училища фінансуватимуть по-новому: названо пілотні регіони

До 2022 року заклади професійної освіти міст Вінниця, Одеса та Суми фінансуватимуться за рахунок обласних бюджетів, а не міських.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства освіти, йдеться про фінансування регіонального замовлення. Рішення пояснюється тим, що в містах готують фахівців, які потім працюють в обласному центрі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Містам невигідно фінансувати такі заклади, але для регіонального ринку праці вони відіграють важливу роль. Це призводить до штучного урізання кількості бюджетних місць, а найбільше у такій ситуації страждають роботодавці. Це рішення запроваджує модель, де всі заклади будуть знаходитися в управлінні та на фінансуванні області, а та вже формуватиме замовлення відповідно до потреб усього регіонального ринку праці”, – пояснила міністерка освіти Ганна Новосад.

Запуск пілотного проєкту планується вже з 1 вересня 2020 року. Області-учасники інформуватимуть МОН про те, які є переваги та недоліки механізму тощо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, скільки мільйонів отримають найкращі виші України.

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