В Україні студенти-медики масово проігнорували важливий міжнародний іспит: у чому справа

В Україні студенти 3-го курсу спеціальності "Медицина" вперше складали міжнародний іспит IFOM, на який з'явилось тільки 7107 із 8012 зареєстрованих. Майбутні медики виступили проти тесту, бо у вишах немає достатньої освітньої бази для підготовки.

Як пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я, іспит проходив у 21-му закладі вищої освіти протягом 1-3 липня.

Більшість студентів складали іспит 1 липня – більше 8 тисяч третьокурсників, 2 липня – понад 3 500, а 3 липня – 750 студентів. П’ять університетів саботували складання іспиту в перший день. Проте 2 липня три виші виявили бажання написати IFOM.

"Найактивніше складали іспит українською мовою у веб-форматі в Запорізькому державному медичному університеті (99,3% студентів), Львівському національному медичному університеті (97,9%), Буковинському державному медичному університеті (97,7%). Вкрай низькі показники явки лише в двох ЗВО – у Харківському національному університеті (29,7%) та Івано-Франківському національному медичному університеті (21,1%)", – йдеться в повідомленні.

Жоден з 54 іноземних російськомовних студентів Сумського державного університету не з'явився на іспит. В Одеському національному медичному університеті тестування російською проходили 2 з 23 зареєстрованих студентів, у Харківському національному університеті – 2 з 36. Загалом тільки 284 з 428 майбутніх медиків прийшли складати іспит.

Найгірша явка студентів була серед іноземців, які проходили тест англійською мовою – з'явились 2543 з 4442 зареєстрованих.

"Зовсім не з’явилися студенти Сумського державного університету (0 з 292 зареєстрованих), Чорноморського національного університету (0 з 99), Львівського медичного інституту (0 з 58). Також вкрай низькою була явка в Івано-Франківському національному медичному університеті (з’явився 1 студент з 102), Одеському національному медичному університеті (7 студентів з 583), Харківському національному університеті (13 з 601)", – повідомляють в Міністерстві.

Результати IFOM будуть відомі 6 серпня. Студенти, які не з'явились на іспиті без поважних причин отримають "0" балів. Проте вони зможуть перескласти тест в серпні за власний кошт ($150).

Студенти-медики pplus.in.ua

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