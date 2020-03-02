В Україні студентам почали затримувати стипендії: у МОН назвали причину

Студентам українських вишів затримали стипендії за лютий 2020 року, тому що ще не затверджені десятки паспортів бюджетних програм, серед яких – паспорт з виплат стипендій.

Як повідомили в Міністерстві освіти, затримки відбулися тільки в університетах, де виплата стипендії здійснюється після 17-го числа кожного місяця.

Так, виплати затримали в Прикарпатському національному університеті імені Стефаника, Чернівецькому національному університеті імені Федьковича та інших.

"МОН та Мінфін роблять все можливе, щоб паспорт бюджетної програми був затверджений уже найближчим часом. Для того, щоб обов’язкові виплати здійснювалися безперервно, закон вимагає затверджувати паспорт бюджетної програми до 17 лютого", – пояснили у відомстві.

За прогнозами МОН, студенти отримають стипендії за лютий на місяць пізніше.

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