В Україні стартує національна ліга з Counter-Strike: Global Offensive "Logitech G National Cybersport League". В її рамках відбудеться 11 рейтингових етапів в містах України і онлайн.

Змагання розпочнуться 18 січня з турніру Online і проходитимуть щовихідних в регіонах країни або онлайн. 11 квітня вісім найсильніших команд України відправляться на фінал до Києва, де на великій сцені розіграють призовий фонд і кубок Чемпіонів країни, сказано на сайті ліги.

Місія ліги

NCL є відкритими змаганнями, які об'єднують любителів і професіоналів. Місія ліги – стерти кордони, які розділяють кіберспорт і дати можливість молодим гравцям і командам вийти на якісно новий рівень і стати професіоналами.

В Україні стартує національна ліга з Counter-Strike: Global Offensive

NCL – це національні змагання, спрямовані на розвиток кіберспорту в Україні, тому участь в турнірі можуть брати тільки гравці з українським громадянством.

Формат Logitech G National Cybersport League

Четвертий сезон ліги буде складатися з 11 рейтингових кваліфікаційних турнірів, які пройдуть на лані і онлайн. У кожному з турнірів буде розіграний окремий призовий фонд з кращого геймерского обладнання Logitech G. Крім цього на кожному турнірі будуть розігруватися рейтингові очки NCL-points, на основі яких буде формуватися рейтинг ліги.

Вісім команд, які набрали найбільшу кількість рейтингових очок за результатами сезону, потраплять у фінал ліги, де розіграють кубок Чемпіона України і основний призовий фонд.

Розклад рейтингових турнірів і реєстрація

18.01.2020 – NCL Online Minor

25.01.2020 – NCL Dnipro зараз Minor

01.02.2020 – NCL Kyiv Major

08.02.2020 – NCL Lutsk Minor

15.02.2020 – NCL Odessa Minor

22.02.2020 – NCL Dnipro зараз Major

29.02.2020 – NCL Kyiv Minor

07.03.2020 – NCL Lutsk Minor

14.03.2020 – NCL Online Minor

21.03.2020 – NCL Odessa Minor

28.03.2020 – NCL Kyiv Major

11-12.04.2020 – NCL Grand Final

Реєстрація на турніри ліги буде відкрита 15 січня на офіційному сайті ліги NCL.UA

Амбасадор і коментатори турніру

Амбасадорами турніру виступлять багато відомих осіб української CS:GO сцени.

Представляти лігу і коментувати матчі будуть Арсеній Ceh9 Триноженко, Олексій yXo Малецький, Олександр Petr1k Петрик, Юрій Strike Терещенко та Владислава Захлебіна.

Розподіл призового фонду

Загальний призовий фонд фіналу першого сезону складе 300 000 грн.

● Перше місце – 150 000 грн

● Друге місце – 75 000 грн

● Третє місце – 37 500 грн

● Четверте місце – 37 500 грн

Призовий фонд регіональних етапів буде складатися з геймерского обладнання титульного партнера бренду Logitech G.

Призовий фонд турнірів NCL Major:

● Перше місце – LOGITECH G815 RGB Mechanical Gaming Keyboard

● Друге місце – Logitech G PRO X Gaming Headset

● Третє місце – LOGITECH G PRO Wireless Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640

Призовий фонд турнірів NCL Minor:

● Перше місце – LOGITECH G413 Mechanical Gaming Keyboard

● Друге місце – LOGITECH G PRO Gaming Headset

● Третє місце – LOGITECH G502 HERO High Performance Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640

Партнери ліги

Титульним партнером ліги виступить бренд Logitech G.

Logitech G – бренд компанії Logitech International, глобального лідера у виробництві аксесуарів для персональних комп'ютерів і приставок. Logitech G надає гравцям всіх рівнів передові клавіатури, миші, гарнітури, ігрові поверхні та продукти для симуляторів, такі як кермо і штурвали, завдяки інноваційному дизайну, прогресивним технологіями і щирою прихильності ігрового процесу. Швейцарська відкрита акціонерна компанія Logitech International, заснована в 1981 році, котирується на Швейцарській фондовій біржі (LOGN) і на біржі Nasdaq (LOGI) в США. Більше про продукти Logitech G можна дізнатися на logitechG.com, в Instagram Logitech G або на @LogitehG

"Винаходити майбутнє ігрового процесу для всіх гравців лежить в основі нашої ДНК – і це визначає все, що ми робимо. Тому ми з задоволенням оголошуємо, що станемо титульним партнером Національної кіберспортивного Ліги в Україні," – сказав Олександр Мазілу, Глава регіону Південна і Східна Європа (Румунія, Україна, Болгарія, Молдова), Logitech Europe SA

Офіційним партнером ліги виступить бренд Parimatch. Parimatch – лідер індустрії беттінга. Компанія підтримує спортивні федерації, команди, окремих спортсменів і також приділяє увагу розвитку кіберспорту.

"Ми раді співпрацювати з національної Лігою, допомагати розвитку локального кіберспорту в Україні. Незважаючи на те, що кіберспорт є глобальним явищем, необхідно пам'ятати про те, як все починалося, як з'являлися перші чемпіони, проходили перші чемпіонати. Ми уявляємо собі азарт і бажання перемогти тих, хто буде збиратися в невеликих аренах (клубах) по всій країні, щоб дійти в результаті до великого національного фіналу і стати чемпіонами країни. Будь-який розвиток локальної сцени – це розвиток індустрії в цілому, бажаємо успіху всім учасникам", – сказав Степан Шульга, Head of Esports компанії Parimatch.

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