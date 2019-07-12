В Україні слідкуватимуть за працевлаштуванням студентів: що це дасть

В Україні створили систему, яка слідкуватиме за працевлаштуванням випускників після університетів. Це допоможе абітурієнтам проаналізувати успішність студентів вишу, перш ніж вступати до нього.

Як повідомив аналітичний центр CEDOS на Facebook-сторінці, Кабінет міністрів прийняв зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

"З 2016 року CEDOS послідовно звертався до прем'єр-міністра, Міносвіти, Мінфіну та інших органів влади з конкретними пропозиціями про те, як саме можна запустити моніторинг. Попри загальну інертність, деякі зрушення все ж таки є. Ми вдячні директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН за ці зміни до законодавства", – йдеться в повідомленні.

За допомогою системи можна буде визначати сферу, в якій зайнятий студент, географію працевлаштування, кваліфікованість випускників після навчання у закладі та тривалість пошуку роботи після закінчення навчання.

Таким чином майбутні вступники зможуть проаналізувати успішність випускників університету, перш ніж вступати до нього. А роботодавці матимуть більше інформації для кращого пошуку фахівців.

Моніторинг зайнятості випускників вишу CEDOS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні студенти-медики масово проігнорували важливий міжнародний іспит.

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