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В Україні скасують ДПА, а ЗНО – відтермінують: названо нову дату

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В Україні скасують ДПА для учнів 4-го і 9-го класу, а зовнішнє незалежне оцінювання відтермінують на кінець червня 2020 року.

Про це повідомила т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на Facebook-сторінці МОН під час онлайн-трансляції (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поки вирішили, що навчальний рік закінчиться так, як це передбачено законодавством, – 1 липня. Це не стосується випускників шкіл. У них закінчується навчальний рік тоді, коли вони отримують шкільний атестат", – відзначила Мандзій.

В Україні скасують ДПА, а ЗНО - відтермінують: названо нову дату

В Україні скасують ДПА, а ЗНО - відтермінують: названо нову дату

Вчасно

Якщо учні зможуть повернутися за шкільні парти в травні, тоді пробне ЗНО відбувається цього ж місяця, а основна сесія – в кінці червня. Тоді вступна кампанія також посунеться, вона не буде проведена в липні.

Якщо учні повернуться до шкіл в червні, то пробне й основну сесію ЗНО зможуть також провести в червні. А ось ДПА для учнів 4-го і 9-го класу доведеться скасувати. Натомість школярі будуть писати підсумкову контрольну роботу.

"Якщо ми не зможемо повернутися в школи в червні, то ЗНО відбудеться і в липні або й навіть в серпні, якщо карантин продовжать. Але тестування відбудеться обов'язково. Тоді вступна кампанія завершиться до середини жовтня", – додала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН назвали дистанційну освіту в Україні застарілою.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Любомира Мандзій
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України школа ЗНО
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