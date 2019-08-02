В Україні розробили більш жорсткі норми для розміщення дитсадків і шкіл: що це означає

В Україні згідно з новими державними будівельними нормами пішохідна доступність від житлового будинку до найближчої школи має складати 750 м, до дитсадка – 300 м.

Як розповів в інтерв'ю Українському радіо заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе,на 1000 жителів повинно бути 38 місць в дитячому садочку та 135 місць у школах.

"У містах-мільйонниках є проблема щодо побудови шкіл та садочків – нема територій. Щоб побудувати школу, треба півтора гектара землі. У центральних районах ми дозволили вбудовувати дитячі садочки в будівлю житлового комплексу. Також ми хочемо дозволити вбудовувати у житлові будинки початкові класи", – розповів Парцхаладзе.

За його словам, було проаналізовано школи і дитсадки України. Дуже жахливий стан у обласних містах, наприклад, Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця. Школи переповнені, а діти навчаються в декілька змін.

"Наприклад, у тому ж Рівному це приблизно 30-40% шкіл. І це дуже некомфортно для дітей. Ми вже зробили декілька кроків, аби це усунути, але це неможливо зробити відразу", – додав чиновник.

Будівництво шкіл akvilon.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що чекає на українську школу з 1 вересня.

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