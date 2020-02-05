В Україні продовжують масово закривати школи на карантин: які області найбільше постраждали

Через підвищення рівня захворюваності учнів на грип і ГРВІ в Україні найбільше постраждали школи в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Вже майже три тижні по всіх регіонах України частково призупиняли навчання в навчальних закладах. Проте грип не вщухає, і місцева влада вирішила відправляти на вимушені канікули цілі міста, а інколи й області, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, вже оголосили карантин у всіх навчальних закладах міста Полтави і в деяких населених пунктах області, повідомили в пресслужбі міської ради. Навчання планується відновити не раніше, ніж 11 лютого. Схожа ситуація і в Хмельницькому – 3 лютого освітній процес призупинено у всіх школах міста. Виняток становлять приватні навчальні заклади і Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2. А в Одесі та частково в області учні підуть до школи не раніше, ніж 11 лютого.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, у навчальних закладах Рівного теж оголосили карантин з 5 до 11 лютого. У Вінниці закрили всі школи міста та області до 14 лютого – загалом 170 навчальних закладів.

З 6 до 17 лютого припинять заняття для школярів Дніпра. Зачинили школи також в Запоріжжі та Ужгороді. Обмеження діятимуть до зниження рівня захворюваності. До 8 лютого відпочиватимуть і херсонські школярі. У Києві припинили навчання повністю у 90 і частково у 30 школах, а в області – у 14, розповіли у КМДА.

Натомість у Львові та області вирішили закрити на карантин понад 30 шкіл через низьку відвідуваність. Навчання призупинено до 7 лютого включно. А на Буковині на карантині до 16 лютого перебувають 178 шкіл.

В Україні продовжують закривати школи на карантин: які області найбільше потерпіли ТСН

Чернігівські школи №16, 23, 29 і 30 відправили на вимушені канікули до 7 лютого включно. Теж саме стосується і деяких навчальних закладів Волинської області. У 16-ти закладах Кропивницького на карантин закрито вже 106 класів. На Миколаївщині призупинено навчальний процес через захворюваність на грип та ГРВІ у 66 закладах загальної середньої освіти.

Школи міста Калуш Івано-Франківської області теж закрили на карантин. Чи відправляти учнів міста Івано-Франківськ на канікули, міська рада вирішить 6 лютого. Позачергові вимушені канікули до 9 лютого влаштували в школах міста Черкаси.

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У Донецькій області зараз закриті на карантин 59 шкіл, а в 9-ти – навчання тимчасово припинили в окремих классах. На карантин з 28 січня також закрили усі школи Сєвєродонецька на Луганщині.

У Сумах повністю призупинений навчальний процес у 109 школах, повідомили в обласному Департаменті освіти і науки. Також слід зазначити, що до 5 лютого включно триває карантин у школах Житомира.

Програму школярі повинні відпрацювати за допомогою дистанційних та індивідуальних занять.

В Україні продовжують закривати школи на карантин: які області найбільше постраждали ТСН

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