В Україні понад півсотні аварійних шкіл: названо регіони-лідери

Найбільше закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані в таких областях, як Рівненська – 12 та Житомирська – 10.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки, загалом в Україні 56 шкіл перебувають в аварійному стані, з яких 37 – у сільській місцевості, пише УНН.

"Капітального ремонту потребують 957 приміщень закладів загальної середньої освіти, із них 431 – у сільській місцевості", – наголошують в МОН.

Зазначається, що найбільше таких закладів у Харківській області – 327 та місті Києві – 144 приміщення.

Аварійний стан школи Моя Київщина

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Харкова спалахнув мовний скандал.

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