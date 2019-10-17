"Боїмося за дітей!" В України батьки забили на сполох через нелюдські умови у школах

В Україні батьки забили на сполох, тому що дітям взимку доводиться користуватись вбиральнею при мінусовій температурі, адже переважно такі туалети не опалюють.

Як повідомило Міністерство освіти та науки у відповідь на запит, станом на 2019 рік, учні 680 шкіл ходять в холодний туалет, пише Експрес.

Найбільше навчальних закладів, які досі не облаштовані внутрішніми вбиральнями, в таких областях, як Житомирська, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська та Волинська.

Узимку дітям доводиться користуватись вбиральнею при мінусовій температурі, адже переважно такі туалети не опалюють.

"У нашій школі туалет завжди був надворі. Взимку там скажено холодно! Боюся, що дитина захворіє", – розповіла мама другокласниці Світлана Суріна із села Горенка на Київщині.

Ще взимку 2018 року МОН розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл “Гідність дитини”, на яку виділили 267 млн гривень освітньої субвенції. Найбільше спрямували коштів Закарпатській області – 44 млн 32 тис, понад 38 млн – Чернігівській, 34 млн 200 тис – Рівненській.

А Київщині – трохи менше як два мільйони гривень. Проте школі в Горенці вони не дісталися. Бо батьки навіть не чули про новий туалет.

В Україні понад пів сотні холодних шкільних туалетів Mynizhyn.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті витратили 100 тисяч доларів на шкільний туалет-довгобуд.

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