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"Боїмося за дітей!" В України батьки забили на сполох через нелюдські умови у школах

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В Україні батьки забили на сполох, тому що дітям взимку доводиться користуватись вбиральнею при мінусовій температурі, адже переважно такі туалети не опалюють.

Як повідомило Міністерство освіти та науки у відповідь на запит, станом на 2019 рік, учні 680 шкіл ходять в холодний туалет, пише Експрес.

Найбільше навчальних закладів, які досі не облаштовані внутрішніми вбиральнями, в таких областях, як Житомирська, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська та Волинська.

Узимку дітям доводиться користуватись вбиральнею при мінусовій температурі, адже переважно такі туалети не опалюють.

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"У нашій школі туалет завжди був надворі. Взимку там скажено холодно! Боюся, що дитина захворіє", – розповіла мама другокласниці Світлана Суріна із села Горенка на Київщині.

Ще взимку 2018 року МОН розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл “Гідність дитини”, на яку виділили 267 млн гривень освітньої субвенції. Найбільше спрямували коштів Закарпатській області – 44 млн 32 тис, понад 38 млн – Чернігівській, 34 млн 200 тис – Рівненській.

А Київщині – трохи менше як два мільйони гривень. Проте школі в Горенці вони не дісталися. Бо батьки навіть не чули про новий туалет.

В Україні понад пів сотні холодних шкільних туалетів

В Україні понад пів сотні холодних шкільних туалетів

Mynizhyn.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті витратили 100 тисяч доларів на шкільний туалет-довгобуд.

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Тема
школа
Місце
Україна
Тег
школа
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