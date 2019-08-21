В Україні планують змінити правила проходження інтернатури: що відомо

Міністерство охорони здоров’я планує змінити підхід до підготовки лікарів і впровадити нову модель інтернатури з 2020 року. Це дозволить українцям бути конкурентними на світовому рівні.

Як пише пресслужба МОЗ, відповідний проєкт наказу оприлюднено для громадського обговорення до 14 вересня.

"Пропонується збільшити тривалість інтернатури до трьох років для всіх спеціальностей, крім загальної стоматології. Стоматологи проходитимуть інтернатуру один рік. Крім того, після інтернатури планується, що лікарі будуть проходити резидентуру, яка триватиме відповідно до складності спеціалізації. У майбутньому український студент-медик матиме стільки ж років підготовки, як і його колеги за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ пропонують запровадити розподіл місць на інтернатуру за електронним реєстром за результатами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Для студентів, які здають тільки ліцензійний іспит "КРОК 2", рейтинговим показником буде результат складання цього іспиту. На розподіл не впливатиме форма навчання студентів.

Водночас, пропонується зменшити кількість спеціальностей, за якими відбуватиметься набір до інтернатури – з 34 до 13: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби,загальна практика сімейна медицина, загальна стоматологія, медицина невідкладних станів, педіатрія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія, радіологічна онкологія та ядерна медицина, радіологія, хірургія. Наприклад, щоб стати нейрохірургом, студент повинен пройти інтернатуру за спеціальністю "хірургія", а згодом резидентуру за спеціальністю "нейрохірургія".

Після проходження інтернатури студенти повинні будуть скласти тестування у формі ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК 3" за спеціальністю в інтернатурі, допуском до якої є об'єктивний структурований клінічний іспит.

Інтернатура TaxLink

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