В Україні планують об'єднати коледжі та ПТУ: розкриті деталі

В Україні планують об’єднати коледжі та професійно-технічні училища в єдині навчальні заклади, де учні здобуватимуть фахову передвищу й професійну освіту.

У Міносвіти й науки вже підготували відповідний законопроєкт. Про це в інтерв’ю "УП" розповіла колишня очільниця відомства Ганна Новосад.

"Він закладає одну важливу радикальну непопулярну ідею – об’єднати дві ланки освіти: фахову передвищу з професійною, і зробити єдину потужну ланку професійних коледжів, які готуватимуть кваліфікованих робітників", – пояснила вона.

Міносвіти планує об'єднати коледжі та ПТУ в Україні

Крім цього, ексглава Міносвіти зазначила, що цьогоріч міністерство збільшило інвестиції у професійну освіту в 5 разів. Загалом було виділено 259 млн грн на навчально-практичні центри. За ці кошти мають намір обладнати лабораторії і майстерні.

Водночас вказаний законопроєкт, переконує вона, дуже важливий, оскільки держава "не може собі дозволити утримувати напівпорожні 700 коледжів і 700 ПТУ".

"Це нераціонально, це шкодить всім і це необхідно змінювати. Я також сподіваюсь, що у 2020 році міністерство зможе завершити угоду з Європейським інвестиційним банком і взяти 50 млн євро низьковідсоткового кредиту на модернізацію професійної освіти", – підкреслила Новосад.

За її словами, ця угода вже майже готова, вирішення питання залежить від політичної волі нових міністрів освіти і фінансів – підписати такий кредит. Водночас вказаний законопроєкт теж передали депутатам профільного комітету. Поки він ще потребує доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти і науки України став Юрій Полюхович. Він замінить на посаді Ганну Новосад, яка пішла у відставку. Рішення про кадрову перестановку було ухвалене в ході засідання Кабінету міністрів України 10 березня.

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