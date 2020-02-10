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В Україні перевірять понад 50 вишів: названі перші "жертви"

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Державна служба якості освіти перевірить в 2020 році 58 закладів вищої освіти, тому що 60% з них мають мають високий ступінь ризику діяльності.

Як повідомив голова відомства Руслан Гурак у Facebook, загалом перевірять 20 університетів, 15 інститутів, 13 академій та 10 відокремлених підрозділів.

Під час перевірки буде здійснений аналіз прийому та випуску здобувачів вищої освіти, змісту підготовки фахівців, змісту навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітнього процесу тощо.

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Моя Школа OBOZREVATEL вирішила скласти список вишів, які вже незабаром будуть перевіряти:

  1. Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" Дарницького району міста Києва – 17 лютого;

  2. Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "

    Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" – 17 лютого;

  3. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Василенка – 24 лютого;

  4. Приватний заклад вищої освіти "Карпатський університет імені Августина Волошина" – 24 лютого;

  5. Харківський національний університет радіоелектроніки – 2 березня;

  6. Харківський національний університет імені Каразіна – 2 березня;

  7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 2 березня;

  8. Українська інженерно-педагогічна академія в Харкові – 16 березня;

  9. Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди – 16 березня;

  10. Рівненський державний гуманітарний університет – 23 березня;

  11. Львівський інститут економіки і туризму – 30 березня;

  12. Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 30 березня.

В Україні перевірять понад 50 вишів: названі перші "жертви"

В Україні перевірять понад 50 вишів: названі перші "жертви"

UA.News

Відповідні заходи здійснюватиме ДСЯО протягом п'яти або десяти днів. Список всіх навчальних закладів можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які школи перевірятимуть в 2020 році.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта університет
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