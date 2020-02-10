Державна служба якості освіти перевірить в 2020 році 58 закладів вищої освіти, тому що 60% з них мають мають високий ступінь ризику діяльності.

Як повідомив голова відомства Руслан Гурак у Facebook, загалом перевірять 20 університетів, 15 інститутів, 13 академій та 10 відокремлених підрозділів.

Під час перевірки буде здійснений аналіз прийому та випуску здобувачів вищої освіти, змісту підготовки фахівців, змісту навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітнього процесу тощо.

Моя Школа OBOZREVATEL вирішила скласти список вишів, які вже незабаром будуть перевіряти:

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" Дарницького району міста Києва – 17 лютого; Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад " Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" – 17 лютого; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Василенка – 24 лютого; Приватний заклад вищої освіти "Карпатський університет імені Августина Волошина" – 24 лютого; Харківський національний університет радіоелектроніки – 2 березня; Харківський національний університет імені Каразіна – 2 березня; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 2 березня; Українська інженерно-педагогічна академія в Харкові – 16 березня; Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди – 16 березня; Рівненський державний гуманітарний університет – 23 березня; Львівський інститут економіки і туризму – 30 березня; Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 30 березня.

В Україні перевірять понад 50 вишів: названі перші "жертви" UA.News

Відповідні заходи здійснюватиме ДСЯО протягом п'яти або десяти днів. Список всіх навчальних закладів можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які школи перевірятимуть в 2020 році.

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