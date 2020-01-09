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В Україні перевірять понад 100 шкіл: як і навіщо

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Державна служба якості освіти в 2020 році проведе 101 інституційний аудит шкіл, який покликаний допомогти навчальним закладам стати більш якісними.

Про це йдеться у повідомлені Державної служби якості освіти у Facebook. Як повідомив голова інституції Руслан Гурак, окрім спостережень, відвідування занять, експерти зможуть спілкуватися з учнями, педагогами, батьками, проводити їх анкетування, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Результатом проведення аудитів стануть дорожні карти для закладів загальної середньої освіти із вдосконалення освітньої та управлінської діяльності. Дорожні карти – це своєрідний вектор школам у формуванні та підтримці нової культури якості освіти", – зазначив Гурак.

В Україні перевірять понад 100 шкіл: як і навіщо

В Україні перевірять понад 100 шкіл: як і навіщо

Etcetera Media

Проведення аудиту школи має тривати не більше 10 днів. Для шкіл, що мають до 50 працівників, – не більше 5 днів.

Під час аудиту оцінюватиметься: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність, управлінські процеси тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН назвали топ-10 досягнень шкіл і дитсадків за 2019 рік.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта викладач школа
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