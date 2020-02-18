В Україні з 2020 року перестануть приймати дітей в дитячі будинки, їх будуть направляти до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку.

Як заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, держава і громада сприятиме тому, щоб дитина проживала з рідними батьками, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Донецьку облдержадміністрацію.

"Діти зможуть жити у будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку", – пояснив Коваль.

За його словами, з 2020 року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним, а паліативно-реабілітаційні центри будуть опікуватись й тими, хто виховується у прийомних сім'ях.

"Усі обласні адміністрації мають завершити розробку програм з влаштування дітей, залучити до цієї роботи адміністрації міст, районів та об’єднаних територіальних громад", – додав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

В Україні перестануть приймати дітей до дитячих будинків: що відомо Твоє Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директора запорізького інтернату запідозрили в торгівлі дітьми.

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