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В Україні перестануть приймати дітей до дитячих будинків: що відомо

1.7т
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В Україні з 2020 року перестануть приймати дітей в дитячі будинки, їх будуть направляти до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку.

Як заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, держава і громада сприятиме тому, щоб дитина проживала з рідними батьками, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Донецьку облдержадміністрацію.

"Діти зможуть жити у будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку", – пояснив Коваль.

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За його словами, з 2020 року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним, а паліативно-реабілітаційні центри будуть опікуватись й тими, хто виховується у прийомних сім'ях.

"Усі обласні адміністрації мають завершити розробку програм з влаштування дітей, залучити до цієї роботи адміністрації міст, районів та об’єднаних територіальних громад", – додав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

В Україні перестануть приймати дітей до дитячих будинків: що відомо

В Україні перестануть приймати дітей до дитячих будинків: що відомо

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директора запорізького інтернату запідозрили в торгівлі дітьми.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
Тег
діти
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Мало того, что родители избавились от ребенка,зи-за безденежья, так теперь еще и платно. Остается только их сварить и сьесть. ДБЛы.
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
І як це до появи "слуг" ніхто не міг додуматись до такого простого і дієвого способу позбавитись сирітства? А треба було всього лиш призначити плату за дитячі будинки! Інколи здається, що живеш в дурдомі!
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