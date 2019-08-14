В Україні офіційно призначили першого освітнього омбудсмена: хто він

Кабінет міністрів України офіційно призначив Сергія Горбачова на посаду першого освітнього омбудсмена.

Як повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич на Facebook-сторінці, рішення ухвалили під час засідання уряду.

"Сергій Горбачов офіційно став першим в Україні освітнім омбудсменом. Вітаємо", – зазначила головна освітянка країни.

Новини Гриневич поділилась неймовірними успіхами розвитку інклюзивної освіти в Україні

12 липня Міністерство освіти та науки України визначилось із кандидатурою й обрало на посаду освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, директора спеціалізованої школи №148 Києва. Він працює у сфері освіти 13 років. Закінчив Запорізький державний педагогічний університет. Працював учителем російської мови і літератури. Згодом очолив школу "Логос". Останні три роки працював директором школи №148 Києва.

Сергій Горбачов Міністерство освіти і науки України

Основним напрямком його діяльності стане захист прав учасників навчально-виховного процесу: учнів середніх і вищих освітніх закладів, викладачів у школах і вишах, а також батьків (якщо мова йде про неповнолітніх). Офіс освітнього омбудсмена буде складатися з 15 співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший освітній омбудсмен озвучив пріоритетні напрямки своєї роботи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!