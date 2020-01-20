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В Україні невакцинованим дітям дозволили відвідувати школу: названо умову

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В Україні дозволили дітям, які не пройшли вакцинацію, ходити до школи, проте це буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

Як заявила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад, МОН підготувало лист у регіони з пропозиціями посилити нагляд за тим, щоб діти були прищеплені, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи

"Якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку", – повідомила Новосад.

За її словами, Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, статус про наявність чи відсутність щеплення.

В Україні невакцинованим дітям дозволили відвідувати школу

В Україні невакцинованим дітям дозволили відвідувати школу

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні очільники Міносвіти та Мінохорониздоров'я Лілія Гриневич та Уляна Супрун в серпні 2019 року повідомили, що дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків. Проте в деяких містах заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Вакцинація в Україні школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Міністерство освіти України школа діти
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