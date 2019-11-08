В Україні написали диктант національної єдності: оприлюднено текст

Сьогодні, 8 листопада, тисячі українців до Дня української писемності та мови написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Цьогоріч конкурс провели вже вдев'ятнадцяте. Основною локацією для диктанту стала Національна бібліотека імені Володимира Вернадського, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути текст диктанту, доскрольте до кінця сторінки).

Текст на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо читав відомий мовознавець Олександр Авраменко, який і є автором диктант.

У 2019 році перевірити диктант вперше можна було за 15 хвилин після написання. Також цього року в текст внесли кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.

Зазначається, що Авраменко в прямому ефірі провів роботу над помилками.

Текст XІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності Скріншот suspilne.media

В Україні написали диктант національної єдності Суспільне мовлення - Детектор медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада відзначать День української писемності та мови.

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