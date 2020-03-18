У середу, 18 березня, набули чинності деякі положення Закону "Про повну загальну середню освіту", а інші відтермінували на вересень-січень 2021-2024 років.

Документ опублікували у виданні "Голос України". Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів та передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути зміст документа, доскрольте до кінця сторінки).

Також встановлені нові підходи до призначення директорів шкіл, надано більше можливостей для посилення шкіл педагогами і запроваджена педагогічна інтернатура для молодих вчителів.

Інтернатура та автономія вчителів: в Україні набув чинності новий закон про освіту Слово і Діло

Учні отримають можливість будувати індивідуальні освітні траєкторії, вибирати навчальні предмети і мати більше прав для учнівського самоврядування. Батькам учнів закон надає гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит в школі.

Пізніше в дію вступлять такі положення:

абзац другий частини другої статті 12 набирає чинності з 1 вересня 2024 року;

абзац перший частини четвертої статті 18 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

частина сьома статті 24 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

абзац восьмий частини першої статті 32, абзаци п'ятий і шостий частини першої статті 35, які набирають чинності з 1 вересня 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні для освітян з’явилася можливість створювати власні онлайн-курси безкоштовно.

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