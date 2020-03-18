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В Україні набув чинності новий закон про освіту: всі подробиці

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У середу, 18 березня, набули чинності деякі положення Закону "Про повну загальну середню освіту", а інші відтермінували на вересень-січень 2021-2024 років.

Документ опублікували у виданні "Голос України". Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів та передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути зміст документа, доскрольте до кінця сторінки).

Також встановлені нові підходи до призначення директорів шкіл, надано більше можливостей для посилення шкіл педагогами і запроваджена педагогічна інтернатура для молодих вчителів.

Інтернатура та автономія вчителів: в Україні набув чинності новий закон про освіту

Інтернатура та автономія вчителів: в Україні набув чинності новий закон про освіту

Слово і Діло

Учні отримають можливість будувати індивідуальні освітні траєкторії, вибирати навчальні предмети і мати більше прав для учнівського самоврядування. Батькам учнів закон надає гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит в школі.

Пізніше в дію вступлять такі положення:

  • абзац другий частини другої статті 12 набирає чинності з 1 вересня 2024 року;

  • абзац перший частини четвертої статті 18 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

  • частина сьома статті 24 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

  • абзац восьмий частини першої статті 32, абзаци п'ятий і шостий частини першої статті 35, які набирають чинності з 1 вересня 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні для освітян з’явилася можливість створювати власні онлайн-курси безкоштовно.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Реформа освіти
Місце
Україна
Теги
закон про освіту школа шкільна реформа
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБРАЗЕЦ СЕЛЮЦКОГО "ОБРАЗОВАНИЯ": блоковская "Незнакомка" на селюцкой "дермове": "І віють давніми й оздобними Повір'ями тугі шовки, І брилик з перами жалобними, І персні гарної руки... ...Й пір'їна страусна гойдається, В моєму мозку — каламуть" :-)))))))))
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