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В Україні можуть залишитися без роботи 70 тисяч вчителів: Раду просять втрутитися

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Профспілка освітян України заявила, що в новому законі "Про повну загальну середню освіту", який нещодавно ухвалили, присутні дискримінаційні та антиконституційні норми.

З відповідними скаргами Профспілка звернулася до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і попросила не подавати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У зверненні наголошено, що реалізація норм про обмеження права на роботу педагогів, які отримають пенсію за віком, призведе до звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 тисяч вчителів, вихователів та інших педпрацівників.

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Також викликало обурення в батьків і педагогів закриття санаторних шкіл, де діти одночасно здобувають освіту та лікуються.

"Неврахування позиції Профспілки унеможливить забезпечення гарантованого Конституцією України безоплатного здобуття повної загальної середньої освіти, дотримання трудових прав працівників закладів загальної середньої освіти, особливо з числа працюючих пенсіонерів-вчителів", – йдеться в зверненні.

В Україні можуть звільнити 70 тисяч вчителів: Раду просять втрутитися

В Україні можуть звільнити 70 тисяч вчителів: Раду просять втрутитися

EtCetera - Etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий закон про середню освіту дасть змогу запровадити широкий перелік новацій: переведення деяких освітян на котракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів і скасування російськомовних шкіл.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Реформа освіти
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України закон про освіту школа викладач
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
для либерального фашизма население это биомассы и экономически неликвидный пассив при продаже украинской земли, предприятий и оставшегося имущества Украины. Активны. т.е. Украину либерасня продолжает зачищать от неликвида, т.е. совершением утилизации населения всеми способами, получая за это премии, гранты и завышенные зарплаты. С мира по нитке, тысяча старушек умрёт, дополнительная премия, миллион не родится - повышенная премия и т.д. Мрази либеральные.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В России работы хватит, свиномовные наступают.
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