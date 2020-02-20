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В Україні можуть закрити тисячі шкіл: профспілка б'є на сполох

1.1т
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Профспілка працівників освіти заявила, що внаслідок скасування субвенції для малих шкіл в Україні можуть закрити понад 3 тисячі навчальних закладів.

Кабінет міністрів видав проєкт постанови, в якій зазначається, що з 1 вересня 2020 року держава не фінансуватиме за рахунок субвенції школи, в яких менше 30 учнів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на профспілку.

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А вже з 1 вересня 2022 року не виділятимуть кошти і для закладів середньої освіти, в яких менше 50 учнів.

"Профспілка наголошує, що скасування державного субсидіювання здобуття повної загальної середньої освіти призведе до закриття впродовж трьох років 3427 шкіл, у кожній з яких працює щонайменше 5-6 учителів, а отже до звільнення близько 20 тисяч педагогів", – йдеться в повідомленні.

У профспілці заявили про неприпустимість таких змін. Освітяни вимагають відхилення зазначеного проєкту постанови КМУ.

В Україні можуть закрити тисячі шкіл: профспілка б'є на сполох

В Україні можуть закрити тисячі шкіл: профспілка б'є на сполох

Vdalo.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала закрити малокомплектні школи і підняти зарплати вчителям. Проте згодом вона заявила, що навчальні заклади з низькою кількістю учнів не закриватимуть в регіонах, де низька густота населення і неможливо підвозити дітей до опорних шкіл.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Кабінет Міністрів України школа
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