В Україні можна повернути гроші за навчання у виші: названо умову

В Україні студенти можуть повернути частину грошей, витрачених на платне навчання, якщо мають офіційний заробіток, з якого сплачують податки.

Як пише видання "Сьогодні", Олені Гончаровій податкова повернула близько 4 000 з 10 000 грн, витрачених на освіту в університеті.

"Я подала квитанції про оплату навчання. Паралельно я працювала, тому і подавала довідку про доходи, що сумлінно плачу податки. Через місяць мені повернули гроші. Кожен українець може отримати компенсацію – це реально", – розповіла Гончарова.

Якщо дитина ходить до приватних дитсадка або школи, батьки теж можуть звертатися за відшкодуванням податку. Компенсація стосується тільки освіти в Україні.

Щоб її отримати, треба оплатити навчання, зберегти квитанцію про оплату та отримати від роботодавця довідку про доходи. Оформити знижку можуть як сам студент, якщо він офіційно працює і платить податки, так і його батьки, дружина/чоловік.

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Отримати знижку можна після закінчення податкового року. Тобто, щоб отримати компенсацію за оплату навчання за 2019 рік, необхідно подати декларацію до Фіскальної служби у період з 1 січня до 31 грудня 2020 року. У декларації потрібно вписати отримані доходи за рік і суму, яку людина заплатила за освіту. Протягом 60 днів гроші повернуть.

Повернути можна 18% від фактично сплаченої суми. Проте розмір заробітної плати платника податків повинен бути вище суми компенсації.

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