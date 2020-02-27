Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що масове звільнення вчителів-пенсіонерів у зв'язку з ухваленням Закону "Про повну загальну середню освіту" не передбачається.
Нагадаємо, Профспілка працівників освіти і науки заявила, що запровадження контрактів на один рік з 1 липня 2020 року призведе до одночасного звільнення понад 70 000 вчителів, пише УП.Життя.
Так, директор навчального закладу матиме можливість визначати, продовжувати контракт після року роботи пенсіонера, чи ні. Це також більша можливість молодим вчителям працевлаштуватися в школі.
"Директор сам визначає, з ким він чи вона продовжує контракт. Але оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені в тому, аби в них були фахові вчителі", – пояснила Новосад.
За її словами, МОН за допомогою ухваленого закону буде мотивувати всіх учасників освітнього процесу працювати на результат.
В Україні масово звільнять вчителів: Новосад заспокоїла паніку
Еспресо.TV
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила про тиск на вчителів, які обиратимуть підручники для третьокласників.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".