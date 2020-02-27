Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що масове звільнення вчителів-пенсіонерів у зв'язку з ухваленням Закону "Про повну загальну середню освіту" не передбачається.

Нагадаємо, Профспілка працівників освіти і науки заявила, що запровадження контрактів на один рік з 1 липня 2020 року призведе до одночасного звільнення понад 70 000 вчителів, пише УП.Життя.

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Так, директор навчального закладу матиме можливість визначати, продовжувати контракт після року роботи пенсіонера, чи ні. Це також більша можливість молодим вчителям працевлаштуватися в школі.

"Директор сам визначає, з ким він чи вона продовжує контракт. Але оскільки директори також переводяться на контракт, вони мають бути природно зацікавлені в тому, аби в них були фахові вчителі", – пояснила Новосад.

За її словами, МОН за допомогою ухваленого закону буде мотивувати всіх учасників освітнього процесу працювати на результат.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила про тиск на вчителів, які обиратимуть підручники для третьокласників.

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